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FETÖ'nün Meksika İmamı Osman Karaca'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.04.2022
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FETÖ’nün Meksika İmamı Osman Karaca’ya 7 yıl 6 ay hapis cezası

MİT'in yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdiği ve FETÖ'nün "Meksika imamı" olduğu iddia edilen Osman Karaca'nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Osman Karaca'nın "Örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Karaca hakkında "Uluslararası Casusluk Yapma" suçundan ise beraat kararı verildi.

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