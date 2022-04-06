Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan AK Parti Genel Merkezi’nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekillerine seslendi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

Artık salgın tehdidini büyük ölçüde geride bıkratık.

20 Aralık'tan itibaren aldığımız önlemleer sayesinde piyasaları yeniden istikrara kavuşturduk.

Yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları sadece bizim sorunumuz değil. Avrupa ülkelerinin çoğu bizden daha vahim bir durumdadır.

Küresel düzeydeki gelişmeler bizi yakından ilgilendiriyor.

Türkiye'yi dünyanın en büyük on ekonomimizden biri yapacağız.

Alım gücünü eskisinin de üstüne çıkaracağız

Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz ve bu işin içinden çıkacağız. Sabredeceğiz ve neticeye ulaşacağız.

Muhalefetin üzerinden uzlaştığı bir program da Cumhurbaşkanı adayı da yok. Haziran 2023'te bunlara gerekli dersi vereceğiz.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

Bu Ramazan ayında da maalesef Rusya Ukrayna savaşının yol açtığı, siyasi, ekonomik insani trajedilerin burukluğu içinde girdik. Sağlık hizmetleri yanında kamu düzeni, istihdam, üretim, ihracat gibi alanlarda gösterdiğimiz güçlü performansla ülkemizi küresel kriz ikliminden ayrıştırdık. Gelişmiş ülkelerin dahi sarsıntılar yaşadığı dönemden Türkiye'nin güçlenerek çıkması çok çok önemli başarıdır. Hamdolsun salgın tehdidini büyük ölçüde geride bıraktık. İnşallah yakında tüm izlerini süreceğiz." dedi.