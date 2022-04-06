Başkan Erdoğan'dan 6'lı masa etrafında birleşen muhalefete sert sözler: Yarım düzine muhteris
Başkan Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldi. İftar programı öncesi flaş açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Türkiye'deki muhalefete yüklendi. 6'lı masa etrafında birleşip Türkiye'nin geleceği için karar almaya kalkanlara sert eleştiriler yönelten Başkan Erdoğan, "Macaristan'da da bir altılı çıktı ve bunların koordinatörlerinin kimler olduğunu biliyorsunuz. Aynı odak koordinatör oldu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde dışarıya karşı renk vermeseler de arka planda saç saça baş başa bir kavga yaşandığı anlaşılıyor. Geriye kala kala masada oturma düzeni, koridorda yürüme sırasını bile beceremeyen yarım düzine muhteris kaldı." dedi.
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldi.
İftar programı öncesi önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, Türkiye'deki muhalefete Macaristan'daki seçim örneğini vererek yüklendi.
6'lı masa etrafında birleşip Türkiye'nin geleceği için karar almaya kalkanlara sert eleştiriler yönelten Başkan Erdoğan şunları söyledi;
"MACARİSTAN'DA DA 6'LI ÇIKTI"
Aynı merci, aynı odak Macaristan'da da koordinatör oldu. Aynı hesap burada da devam ediyor. Bunlara karşı çok gayret edip, gereken dersi de inşallah şu kalan süre içerisinde mahalle, mahalle dolaşmak suretiyle, kadın kollarımız aynı şekilde kapı kapı dolaşarak 2023 Haziran'ını Cumhur İttifakı olarak Allah'ın izniyle hedefe kavuşurcasına gerçekleştirmemiz lazım.
"ARKA PLANDA SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA VERDİKLERİ ANLAŞILIYOR"
"Ortada üzerinde uzlaştıkları program, cumhurbaşkanı adayı, kalkınma projesi, demokrasi adımı da yok. Program diye ortaya çıkardıkları metin yurt dışında hazırlanıp ellerine tutuşturulmuş bir metinden ötedir. Cumhurbaşkanlığı adaylığında arka planda saç saça baş başa bir kavga verdikleri anlaşıyor.
"BU MİLLET BU FIRSATI ASLA VE KATA VERMEYECEK"
İstanbul'da Yavuz Sultan Selim'i yaptık, yıkacaklardı. Marmaray, Avrasya, Osmangazi'yi yıkacaklardı. Şimdi 18 Mart Çanakkale. Hadi yıkın! Bu millet artık bunlara bu fırsatı asla ve kata vermeyecek.
"YARIM DÜZİNE MUHTERİS"
Geriye kala kala masada oturma düzeni, koridorda yürüme sırasını bile beceremeyen yarım düzine muhteris kaldı. Hiçbir konuda ortada gözükmeyen ve ortada gözükmeyen program olduğu gibi yapacakları hiçbir şey, büyükşehirlerden tutunuz, kendilerine varıncaya kadar ortada yok.
"BU ZAVALLILARA HAZİRAN 2023'DE VERECEĞİMİZ DERS KALDI"
Şimdi bizim ülkenin ve milletin hayrına olan hiçbir konuda adım atamayan bu zavallılara Haziran 2023'de vereceğimiz ders kaldı. Bunun için siz milletvekili arkadaşlarım olarak çok daha gayret ve çalışmamız gerekiyor. Onun için de parti teşkilatlarımızla elele vererek bu adımları atmak durumundayız. AK Parti Grubu ve Cumhur İttifakı olarak Meclisimizin en verimli ve sağlıklı çalışmasından bizler sorumluyuz.
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