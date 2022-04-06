Başkan Erdoğan’dan 6’lı masa etrafında birleşen muhalefete sert sözler: Yarım düzine muhteris

"BU MİLLET BU FIRSATI ASLA VE KATA VERMEYECEK"

İstanbul'da Yavuz Sultan Selim'i yaptık, yıkacaklardı. Marmaray, Avrasya, Osmangazi'yi yıkacaklardı. Şimdi 18 Mart Çanakkale. Hadi yıkın! Bu millet artık bunlara bu fırsatı asla ve kata vermeyecek.

"YARIM DÜZİNE MUHTERİS"

Geriye kala kala masada oturma düzeni, koridorda yürüme sırasını bile beceremeyen yarım düzine muhteris kaldı. Hiçbir konuda ortada gözükmeyen ve ortada gözükmeyen program olduğu gibi yapacakları hiçbir şey, büyükşehirlerden tutunuz, kendilerine varıncaya kadar ortada yok.





"BU ZAVALLILARA HAZİRAN 2023'DE VERECEĞİMİZ DERS KALDI"

Şimdi bizim ülkenin ve milletin hayrına olan hiçbir konuda adım atamayan bu zavallılara Haziran 2023'de vereceğimiz ders kaldı. Bunun için siz milletvekili arkadaşlarım olarak çok daha gayret ve çalışmamız gerekiyor. Onun için de parti teşkilatlarımızla elele vererek bu adımları atmak durumundayız. AK Parti Grubu ve Cumhur İttifakı olarak Meclisimizin en verimli ve sağlıklı çalışmasından bizler sorumluyuz.