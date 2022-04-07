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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan Belçika'da önemli temaslar

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Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’dan Belçika’da önemli temaslar

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ve İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile görüştü.

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