Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Rusya ve Ukrayna açıklaması

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERESİ

Bakan Çavuşoğlu, "Biz zaten başından beri ateşkesin olması için diplomasilerimizi sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da birçok liderle telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanımız hem Zelenskiy hem de Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Tüm konularda anlaşma sağlanırsa iki lider bir araya gelecek" mesajını verdi.