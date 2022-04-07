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Son dakika: FETÖ'cü hainler Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.04.2022
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Son dakika: FETÖ’cü hainler Yunanistan’a kaçarken sınırda yakalandı

Son dakika haberine göre Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 6 kişi, devriye görevi yapan güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

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