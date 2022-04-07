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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nda NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rusya-Ukrayna açıklaması

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Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nda NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Rusya-Ukrayna açıklaması

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Gelecek müzakerelerin de Türkiye'de yapılabileceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Anlaşma Türkiye olmalı" dedi. Buça'daki görüntülere tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Müzakerelere gölge düşürdü" ifadelerine yer verdi.

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