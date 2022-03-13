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SON DAKİKA! Yerli otomobil TOGG karlı yollarda! Türkiye'nin otomobili bir testi daha başarıyla geçti

SON DAKİKA! Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'dan yeni haber geldi. Yurdun büyük bir bölümü kar yağışı altındayken çalışmaları devam eden ve seri üretime hazırlanan TOGG karlı yollarda test gerçekleştirdi. Müthiş fotoğraflar ortaya çıkarken yerli otomobil TOGG bir testi daha başarıyla geçti.

Giriş Tarihi: 13.03.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022 11:44
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SON DAKİKA! Yerli otomobil TOGG karlı yollarda! Türkiye’nin otomobili bir testi daha başarıyla geçti

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'dan haber var. Türkiye'nin yüzde yüz elektrikli yerli otomobili TOGG, merak uyandırmaya devam ediyor. Ülkemizin geniş bir kısmında etkisini gösteren kar ile birlikte TOGG da kendini karlar arasında gösterdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA! Yerli otomobil TOGG karlı yollarda! Türkiye’nin otomobili bir testi daha başarıyla geçti

-40 DERECEYE KADAR TEST

TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla, aracın -40 derece gibi zorlu koşullarda test edildiği kaydedildi.

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SON DAKİKA! Yerli otomobil TOGG karlı yollarda! Türkiye’nin otomobili bir testi daha başarıyla geçti

TOGG'un tescilini aldığı "USE-CASE Mobility" etiketiyle paylaşılan görsellerde kamuflajlı SUV model aracın karla kaplı yollarda olduğu görüldü.

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SON DAKİKA! Yerli otomobil TOGG karlı yollarda! Türkiye’nin otomobili bir testi daha başarıyla geçti

TOGG'UN ÖZELLİKLERİ NELER?

Tamamen elektrikli yerli otomobil geniş iç hacmi, holografik asistan, 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonları ile geleceğe göz kırpıyor.

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SON DAKİKA! Yerli otomobil TOGG karlı yollarda! Türkiye’nin otomobili bir testi daha başarıyla geçti

Türkiye'nin yüzde yüz elektrikli yerli otomobili, tasarımı ve özellikleriyle büyük beğeni topladı.