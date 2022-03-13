SON DAKİKA! Yerli otomobil TOGG karlı yollarda! Türkiye’nin otomobili bir testi daha başarıyla geçti

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'dan haber var. Türkiye'nin yüzde yüz elektrikli yerli otomobili TOGG, merak uyandırmaya devam ediyor. Ülkemizin geniş bir kısmında etkisini gösteren kar ile birlikte TOGG da kendini karlar arasında gösterdi.