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SON DAKİKA! Yerli otomobil TOGG karlı yollarda! Türkiye'nin otomobili bir testi daha başarıyla geçti
SON DAKİKA! Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'dan yeni haber geldi. Yurdun büyük bir bölümü kar yağışı altındayken çalışmaları devam eden ve seri üretime hazırlanan TOGG karlı yollarda test gerçekleştirdi. Müthiş fotoğraflar ortaya çıkarken yerli otomobil TOGG bir testi daha başarıyla geçti.
Giriş Tarihi: 13.03.2022 11:44Güncelleme Tarihi: 13.03.2022 11:44