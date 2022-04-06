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Son dakika: Karadeniz'de 3. mayın! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Kefken açıklarında bulundu

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Giriş Tarihi: 06.04.2022 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
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Son dakika: Karadeniz’de 3. mayın! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Kefken açıklarında bulundu

Son dakika haberi... Ukrayna'dan koparak Karadeniz'de dolaşan mayınlardan bir tanesi daha Türkiye'ye ulaştı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kefken açıklarında bir mayın daha bulunduğu, SAS timlerinin de müdahale ettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir. Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir."

Demirli deniz mayınları, büyüklüklerine göre 20 kilodan 500 kiloya kadar patlayıcı taşıyabiliyor. Türkiye kıyılarında görülen mayınların 20 ile 50 kilo arasında patlayıcı taşıdığı tahmin ediliyor. Bu çaptaki bir mayının, 100 metre uzunluğundaki büyük tonajlı bir tankere veya yük gemisini batırması mümkün değil ancak büyük çapta hasar verebiliyor.

Çarptığı geminin pervane, makine dairesi gibi kritik bölgelerine denk gelmesi durumunda ise gemideki hasarın boyutu artabiliyor. Uzmanlara göre söz konusu mayınlar küçük gemiler için tasarlanmış. Boğazlar için veya büyük gemiler için yapılmış mayınlar değil. Ancak yine de tahrip gücünün yüksek olabileceği bildiriliyor.

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