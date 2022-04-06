Son dakika: Karadeniz’de 3. mayın! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Kefken açıklarında bulundu

Çarptığı geminin pervane, makine dairesi gibi kritik bölgelerine denk gelmesi durumunda ise gemideki hasarın boyutu artabiliyor. Uzmanlara göre söz konusu mayınlar küçük gemiler için tasarlanmış. Boğazlar için veya büyük gemiler için yapılmış mayınlar değil. Ancak yine de tahrip gücünün yüksek olabileceği bildiriliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN