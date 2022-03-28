Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş mayın açıklaması! İğneada açıklarında...
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini duyurdu. Mayının SAS Timleri tarafından emniyete alındığı aktarıldı.
MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "28 Mart 2022 tarihi sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir." denildi.
İşte bakanlığın açıklamasında yer verilen ifadeler;
"Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır."
Rus makamları 18 Mart'ta, Ukrayna'nın Odessa kenti açıklarında denize döktüğü 420 mayının Karadeniz'de sürüklenmeye başladığını açıklayarak Tuna Nehri'nin etkisiyle İstanbul Boğazı'na ulaşabileceği uyarısı yapmıştı. Aynı gün Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı da Karadeniz'deki Mayın tehlikesine karşı bir NAVTEX yayınlayıp dikkatli olunmasını istemişti.
GEÇİŞLER KAPATILDI
Uyarıdan 8 gün sonra, dün 09.00 sıralarında Karadeniz'e açılan balıkçılar Garipçe açıklarında şüpheli bir cisimle karşılaşınca Sahil Güvenlik'e bildirdi. Deniz yoluyla 828 kilometre uzaklıktaki Odessa'dan geldiği ve mayın olduğu düşünülen cisim İstanbul'da alarma neden oldu.
Boğaz Gemi geçişlerine kapatıldı, tüm gemilere uyarı geçildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter başka şüpheli cisimler olup olmadığını kontrol için bölge üzerinden alçak uçuş yaptı.
SAS KOMANDOLARI DEVREDE
SAS komandoları Poyrazköy'deki üslerinden bölgeye gitti. Erdek'te konuşlu mayın avlama gemilerinden biri de İstanbul Boğazı'na doğru yola çıktı. İstanbul Boğazı'nda transit geçişlerin durdurulduğu saatlerde vapurlar ve yolcu tekneleri çalışmaya devam etti. Saat 15.00'te Boğaz transit gemi geçişlerine açıldı.
BAKAN AKAR AÇIKLADI
Saat 15.30 sıralarında İstanbul Boğazı çıkışında büyük bir patlama sesi duyuldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın, SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.
Öte yandan akşam saatlerinde Erdek'de konuşlu mayın avlama gemileri TCG Akçay, TCG Akçakoca ve TCG Amasra da Karadeniz'e gönderildi. Karadeniz sahillerinde görev yapmak üzere 2 C-130 tipi deniz karakol uçağı da Çanakkale'den İstanbul'a geldi.
HAYALET GEMİLER GÖREVDE
Yabancı cisimleri tespit için yüksek teknolojili Radar cihazları barındıran ve düşman radarına yakalanmadığı için Hayalet Gemi olarak bilinen TCG Tekirdağ deniz karakol gemisi Boğaz'da nöbet tutarken, 3 gemi de Karadeniz'e gönderildi.
AVCILIK DURDURULDU
Mayın tehlikesi hem İstanbul hem de tüm Karadeniz'deki balıkçılarda büyük korkuya neden oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca da mayın tehlikesi nedeniyle, Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında dünden (cumartesi) itibaren her türlü Balık avcılığının durdurulduğu bildirildi.
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