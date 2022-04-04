Macaristan’da Batı yanlısı 6’lı muhalefet kaybetti! Çarpıcı sözler: Türkiye’deki muhalefet buradan bir müjde bekliyordu

İşte o açıklamalardan satır başları;

"TÜRKİYE'DEKİ MUHALİFLER BURADAN MÜJDE BEKLİYORDU"

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş: Uzun süredir Macaristan seçimleri hem Batı'da birçok kesim tarafından çok yakından izleniyordu. Macaristan seçimlerini en yakından izleyen muhalefet de bizim Türkiye'deki muhalefet. Benzerlikleri de var çünkü. 6 muhalefet partisi Orban'ın Macaristan Dayanışma İttifakı'na karşı birleşmesini 6 parti birleşti süreç Macaristan'dan başlayacak ardına çeşitli ülkeler sıralanıyor ve bizim Türkiye'deki muhalifler buradan bir müjde bekliyorlardı.

SOROS KİMDİR?

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Soros Birçok ülkenin özellikle de geçiş ekonomisi olan ülkelerle operasyona açık rejimlerin bu rejim değişikliği ya da sistem değişikliği için kaynakları seferber eden ve bunu sivil toplum faaliyeti şeklinde organize eden ve bunu sivil toplum faaliyeti şeklinde organize eden tescilli bir isim.