Macaristan'da Batı yanlısı 6'lı muhalefet kaybetti! Çarpıcı sözler: Türkiye'deki muhalefet buradan bir müjde bekliyordu
Macaristan'da 6 muhalefet partisinin bir araya geldiği seçimleri yeniden hükümetteki Fidesz partisi kazandı. Başbakan Viktor Orban yaptığı açıklamada, Batı'ya sert mesajlar gönderdi "Macar soluna yatırdığınız paraları camdan dışarıya attınız" dedi.
Macaristan'da sandıklar açıldı, oyların yüzde 55'ini iktidardaki Fidesz partisi kazandı. 6 muhalefet partis'ne karşı yarışan Başbakan Orban zafer konuşmasında Batı'yı hedef aldı.
Macar siyasetçi Viktor Orban, 2010 yılından beri Macaristan Başbakanı olarak görev yapıyor.
Üst üste dördüncü kez seçimlerden zaferle ayrılan Orban hristiyan Demokrat Halk partisi ile ittifak yaptı.
Orban bu ittifakıyla 6 muhalif partinin kurduğu koalisyona karşı galip gelmiş oldu.
Macaristan'da Batı'nın desteklediği 6'lı muhalefet bloku kaybetti.
SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"TÜRKİYE'DEKİ MUHALİFLER BURADAN MÜJDE BEKLİYORDU"
SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş: Uzun süredir Macaristan seçimleri hem Batı'da birçok kesim tarafından çok yakından izleniyordu. Macaristan seçimlerini en yakından izleyen muhalefet de bizim Türkiye'deki muhalefet. Benzerlikleri de var çünkü. 6 muhalefet partisi Orban'ın Macaristan Dayanışma İttifakı'na karşı birleşmesini 6 parti birleşti süreç Macaristan'dan başlayacak ardına çeşitli ülkeler sıralanıyor ve bizim Türkiye'deki muhalifler buradan bir müjde bekliyorlardı.
SOROS KİMDİR?
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Soros Birçok ülkenin özellikle de geçiş ekonomisi olan ülkelerle operasyona açık rejimlerin bu rejim değişikliği ya da sistem değişikliği için kaynakları seferber eden ve bunu sivil toplum faaliyeti şeklinde organize eden ve bunu sivil toplum faaliyeti şeklinde organize eden tescilli bir isim.
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