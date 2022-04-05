Thodex vurgununda önemli gelişme! İddianamede dikkat çeken 52 kilogram altın detayı

"Bakiye bilgisine ulaşılan 2 bin 32 müştekiye ait toplam varlık değerinin TL cinsinden değerinin 257 milyon 862 bin 432 lira olduğu, ayrıca müşteki sıfatı bulunmayan ancak bakiye değeri bulunan çok sayıda müşteri olduğu, şüpheliler tarafından sistemde oluşturulan 913 milyon 881 bin 432 TL varlık değerinin 356 milyon 980 bin 554 lirasının çekildiği, bu çekilen varlığın 136 milyon 719 bin 289 lira tutarının bankacılık kanalıyla TL olarak çekildiği, kalan 220 milyon 261 bin 265 TL tutarındaki kripto varlık değerinin kripto varlık olarak şüpheliler lehine çekildiği belirlenmiştir."

253 MİLYON LİRALIK KRİPTO PARA TRANSFERİ

Ayrıca şüphelilerin tek tek şirket içindeki pozisyonlarının anlatıldığı MASAK raporunda, şüphelilerin alınan ifadelerinin neredeyse tamamında, yaptıkları işlemleri firari şüpheli Faruk Fatih Özer'den aldıkları talimatlarla yaptıklarını söyledikleri ifade edildi.

Söz konusu raporda, şüpheli Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bu transferlerin önemli bir kısmının Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği aktarıldı.

TOPLAM 356 MİLYON LİRALIK ZARAR OLUŞTU

İddianamede bu kapsamda, firari şüpheli Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Bu suçlar sebebiyle toplam 356 milyon liralık zarar oluştuğuna yer verilen iddianamede, ayrıca 61 şüpheli hakkında da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.