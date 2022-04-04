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Thodex vurgununda şoke eden gerçek! Büyük soygun geliyorum demiş

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 04.04.2022 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
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Thodex vurgununda şoke eden gerçek! Büyük soygun geliyorum demiş

Thodex kripto para vurgununa ilişkin hazırlanan iddianamede sistemin internet sitesinde kendilerini oldukça güvenli bir yatırım amacı gösterdikleri ancak alt metinlerinde hiçbir güven vermediği ortaya çıktı. Öyle ki sitede, “Oluşabilecek hırsızlık/dolandırıcılık olaylarından dolayı Thodex sorumlu tutulmaz” denildiği ortaya çıktı ancak büyük vurgunu da onların yaptığı soruşturma sonucunda belirlenmiş oldu.

Şirket sermayesinin 400 bin lira olduğu, şirket kurucusunun Faruk Fatih Özer olduğunun tespit edildiği, sisteme girişin bir referans kodu oluşturup arkadaşların da davet edilebileceği aktarılan iddianamede, "Sizin referansınızla gelen her arkadaşınızın üzerinden anında komisyon geliri kazanın. Ne kadar çok kişi davet ederseniz, kazancınız o kadar fazla olacaktır" şeklinde motivasyon sağlandığı da aktarıldı.

HER TÜRLÜ KOLAYLIĞI SAĞLAMIŞLAR
Bitcoin ATM ile Bitcoin ve Altcoinleri nakit paraya veya nakit parayı Bitcoin ve altcoinlere çevirebileceği anlatılan internet sitesinde işlemlerin basit ve güvenilir olduğu ancak iddianamede işlerin tam tersi gittiği vurgulandı. Kredi veya banka kartı ile kripto para satın alımı yapıldığı ve her türlü kolaylığın sağlandığı da gözler önüne serildi.

"THODEX SORUMLU TUTULAMAZ" AÇIKLAMASI
Platformun amacının internet sitesinde "Thodex, kullanıcılar adına muhafaza edilen hesaplarda bulunan kripto paraların güvenliği için azami özeni göstermekle yükümlüdür. Kullanıcılara ait kripto paralar herhangi bir siber saldırıya karşı internet bağlantısı olmayan ortamlarda saklanır. Ancak Thodex'in tüm bu çabalarına rağmen oluşabilecek hırsızlık/dolandırıcılık olaylarından dolayı Thodex sorumlu tutulmaz. Kullanıcı bu riski üzerine almış ve bu durumda meydana gelecek olan zararlardan ötürü Thodex'ten herhangi bir talepte bulunmayacaktır" ibarelerinin bulunduğu kaydedildi.

ÇALINMA VE HACK İŞLEMLERİNİN İPUCUNU VERMİŞLER
Yatırım güvenliği de sunan platformun kripto varlıkları, şirketlere ait (sıcak ve soğuk) cüzdanlarda tuttukları, bu sayede hem kripto varlıkların güvenliğini hem de kripto likiditesini sağladıkları, kripto varlık cüzdanları temelde bir veri olup, çalınma ya da hack işlemlerinin olabildiğinin gözler önüne sergilendiği belirtildi.

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