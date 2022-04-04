Thodex vurgununda şoke eden gerçek! Büyük soygun geliyorum demiş

"THODEX SORUMLU TUTULAMAZ" AÇIKLAMASI

Platformun amacının internet sitesinde "Thodex, kullanıcılar adına muhafaza edilen hesaplarda bulunan kripto paraların güvenliği için azami özeni göstermekle yükümlüdür. Kullanıcılara ait kripto paralar herhangi bir siber saldırıya karşı internet bağlantısı olmayan ortamlarda saklanır. Ancak Thodex'in tüm bu çabalarına rağmen oluşabilecek hırsızlık/dolandırıcılık olaylarından dolayı Thodex sorumlu tutulmaz. Kullanıcı bu riski üzerine almış ve bu durumda meydana gelecek olan zararlardan ötürü Thodex'ten herhangi bir talepte bulunmayacaktır" ibarelerinin bulunduğu kaydedildi.