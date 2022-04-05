Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer Malta’dan çıktı! Milyonlarca liraya böyle çökmüşler
Türkiye'de binlerce kripto para yatırımcısını sarsan Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'in yaptıkları tek tek ortaya çıkıyor. Özer’in 253 milyon 714 bin liralık kripto varlığını Malta’da bulunan bir kripto para şirketindeki kripto cüzdanına transfer edildiği saptandı. Paraların akla gelmeyecek yollarla aklanmaya çalışıldığı, dahası gözü doymayan dolandırıcıların müşterilerin bakiyelerini silerek paraları şirkete geçirdiği belirtildi.
21 şüphelinin yer aldığı ve İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen Thodex iddianamesinde şüphelilerin paraları nasıl akladığı ve müşterilerin hesaplarında nasıl usulsüzlükler yapıldığı ortaya çıktı.
MİLYONLARI YURT DIŞINDA AKLADI
Bir numaralı şüpheli Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altında olduğu değerlendirilen hesaplardan 253 milyon 714 bin liralık kripto varlığın transfer edildiğini belirleyen savcılık, bu transferin diğer örgüt yöneticilerince merkezi Malta'da bulunan bir kripto para şirketindeki kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiğini aktardı.
Bu kapsamda birçok yöneticinin aynı işlemi yaparak suçtan kaynaklanan kripto varlık değerini yurt dışına çıkararak aklandığının altı çizildi.
PARALARIN BİLE BAŞI DÖNDÜ
221 milyon 933 bin liranın Türkiye'deki başkaca kripto cüzdanlarına aktarıldığı kaydedilen iddianamede milyonlarca liranın çeşitli şekillerde aklandığı belirtildi. Öyle ki Faruk Fatih Özer'in kardeşi Güven Özer'in banka hesaplarındaki mal varlıklarının bir kısmını medya ve reklam hizmetleri, bir altın firması ve ithalat ihracat şirketine gönderdiği belirlendi.
Suç gelirinin fiziksel altına çevrildiği, bu kapsamda suçtan kaynaklanan malvarlığı değerinin kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla aklandığı vurgusu yapıldı.
ŞİRKETLER DEĞİŞTİRİLİNCE İZİ KAYBOLDU SANILDI
Şüphelilerinin "tasarruf için külçe altın alımı" işlem açıklamasıyla transfer işlemlerinin detaylarına yer verildiği iddianamede, fiziksel altına dönüştürmek amacıyla bir altın firması üzerinden transfer yapıp daha sonra maden, elektrik gibi şirketlere gönderilip paranın aklanmaya çalışıldığı ve devamlı şirket türünün değiştirildiği aktarıldı.
MİLYONLARI ORADA BURADA AKLAMIŞLAR
Thodex platformu üzerinden 22 milyon 745 bin liralık paranın İstanbul Beyazıt'ta yer bir maden şirketine dahi gönderilerek aklama işlemi yapıldığının altı çizilen iddianamede, bu kapsamda dolandırıcılık suçundan elde edildiği değerlendirilen 356 milyon 980 bin liralık tutarın 348 milyon 517 binin "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama" suçuna konu olduğu vurgulandı.
MÜŞTERİLERİN VARLIKLARINI SİLİP MÜLKİYETİNİ ŞİRKETE GEÇİRDİLER
İddianamedeki bir önemli detay ise şirket yöneticilerinin müşterilerinin hesaplarına adeta alenen çökmesi oldu. Yönetici yetkisi ile 29 müşterinin hesabından 8 milyon 194 liralık bakiyenin silindiği, silinen bakiyenin aslında müşterilerden varlıkların mülkiyetinin şirkete geçmesi anlamına geldiği kaydedildi. Sistemde oluşturulan varlıkların silinmesi yoluyla da gerçek varlıkların şirket kontrolüne geçmesinin sağlandığının değerlendirildiği iddianamede, varlık oluşturma ve varlık silme işlemlerinin Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 4 yönetici tarafından yapıldığı belirtildi.
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