05 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Terör örgütü PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Terör örgütü PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.04.2022
ABONE OL
Terör örgütü PKK şüphelileri Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi sınırda gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA