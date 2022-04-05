Son dakika: Thodex dosyasında mahkemeden ilk karar! Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu...

21 ŞÜPHELİ, 40 BİN 540 YILA KADAR HAPİS

Hazırlanan iddianamede 21 şüpheli bulunurken, Faruk Fatih Özer'e yöneltilen suçlamalar ise "Örgüt kurma ve yönetme" suçundan 8 yıla kadar, "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan 14 yıla kadar ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan her bir mağdur için ayrı ayrı olmak üzere 40 bin 540 yıla kadar hapsi talep edildi.

KURUCU VE YÖNETİCİ İLE ÜYELER



Savcılık titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt şemasını gözler önüne serdi. 21 şüpheliden Faruk Fatih Özer'in örgüt kurucusu ve yöneticisi, 7 şüphelinin örgüt yöneticisi, 13 şüphelinin ise örgüt üyesi olduğunu kaydetti.



Savcılığın 61 şüpheli yönünden ise delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verdiği öğrenilirken, bu şüphelilerin şirketin ücretli çalışanı olduğu belirtildi.