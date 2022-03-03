03 Mart 2022, Perşembe
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Son dakika: Sınırda yakalanan 8 kişiden 5'i terörist çıktı! Yunanistan'a kaçacaklardı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2022
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Son dakika: Sınırda yakalanan 8 kişiden 5’i terörist çıktı! Yunanistan’a kaçacaklardı

Son dakika haberleri... Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 8 kişiden 5'i terör örgütleriyle bağlantılı çıktı. Söz konusu kişilerin dördünün FETÖ'cü, birinin de PKK'lı terörist olduğu açıklandı.

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