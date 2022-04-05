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MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy disipline sevk edildi

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Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
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MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy disipline sevk edildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, parti politikalarına aykırı açıklamalarından dolayı tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

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