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SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 5 Nisan vaka ve vefat rakamları

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Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
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SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 5 Nisan vaka ve vefat rakamları

Son dakika haberi! Sağlık Bakanlığı son 24 saate ait Türkiye'nin koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 232 bin 135 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 213 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 13 bin 568 oldu.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıkladı.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 232 bin 135 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 213 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 13 bin 568 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,37, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,10 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 122 bin 340 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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