İşte Thodex’in örgüt şeması! A’dan Z’ye her şey

BÜTÜN USULSÜZLÜKLERİ YAPMIŞ

Dahası vermiş olduğu talimatlara örgüt yönetici ve üyelerinin sürekli müşteri kazanmak ve mevcut müşterileri sistemde tutmak adına mevcut müşterilerden arkadaşlarını davet etmeleri karşılığında tüm işlemler üzerinden komisyon ve kazanç sağlayacakları şeklinde vaatte bulunduğu belirlendi. Daha fazla müşteri kazanmak amacıyla hileli hareketlerde bulunduğunu kaydetti.

Platform tarafından müşterilere ait varlıkların platform dışına çıkartıldığının da tespit edildiğini belirten savcılık, Özer ve yakınlarının kendi müşteri bilgilerini sistemden sildiğini böylelikle hileli eylemlerini şirketin kuruluşundan beri süreklilik arz edecek şekilde örgüt lideri vasfıyla yönetici ve üyelerine talimat vererek yaptığını kaydetti.