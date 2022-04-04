Son dakika: Başkan Erdoğan’dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na 1 milyon liralık manevi tazminat davası

Aydın, "Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Nisan tarihli ara kararı ile ihtiyati tedbir talebimizin kabulüne karar vererek TMK 24. ve 25. maddeler kapsamında kullandığı ifadeler nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki süreçte daha dikkatli olması yönünde ihtiyati tedbiren uyarılmasına karar vermiştir." ifadesini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ın sözlerine, "Sen ekonomist değil, olsan olsan 5'li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar!" ifadeleriyle hakaretler savurdu.