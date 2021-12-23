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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan ile ilgili sözleri nedeniyle 80 bin TL tazminat ödeyecek

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Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan ile ilgili sözleri nedeniyle 80 bin TL tazminat ödeyecek

Son dakika haberine göre: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal eden sözleri nedeniyle 80 bin TL'lik tazminat ödemesine hükmedildi.

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