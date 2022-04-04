AK Parti raporunda çarpıcı Kılıçdaroğlu tespiti! Ulusal birlik duygusunu aşındırıyor

GERÇEKMİŞ GİBİ ALGILATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Kılıçdaroğlu'nun yalan ve kurgu üzerine kurulu olan söylemlerinin, hem vatandaşların siyaset mekanizmasına duyduğu güvene zarar verdiği hem de vatandaşların kaygı seviyesini arttırması nedeniyle ulusal birlik duygusunu aşındırdığı ifade edilen raporda, "Bu durum CHP'nin ülke ve vatandaş merkezli siyaset anlayışı yerine parti çıkarlarını önceleyen bir siyaset anlayışını benimsediğini net biçimde ortaya koymaktadır. Amaçlanan, toplumda belirli bir kötü imge oluşturmak ve bunu sürekli tekrarlayarak yalanları gerçekmiş gibi algılatmaya çalışmak; bununla birlikte Türkiye'nin Rusya-Ukrayna meselesinde tüm dünya tarafından takdir edilen bir ülkeyken, dış politika üzerinden itibarsızlaştırılması arzusu taşımaktır. En nihayetinde bütün yalanların, karalamaların ve gün aşırı oluşturulmaya çalışılan suni gündemlerin ise tek bir nihai hedefi bulunmaktadır: Türkiye'nin yönetilemediği algısını oluşturmak. Hakikat ise, seçim odaklı bu stratejilerin elbette tam tersi yönündedir" değerlendirmesinde bulunuldu.