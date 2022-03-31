CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun mutabakat metnini düzelttirmek için AB büyükelçisine gönderdiği isim Ünal Çeviköz mü?

Hiç yorum yapmadan, soru-cevap olarak buradan aktarıyorum:

Ünal Bey selamlar. Bir ülke büyükelçisine giden isim olarak sizin adınız dillendiriliyor. Twitter'da bu yoldaki paylaşımları görmüşsünüzdür. Bu doğru mu? Doğruysa hangi ülkenin büyükelçisi ile istişarede bulundunuz?

"Ben ismimin dillendirildiğini ilk kez sizden duyuyorum. Sayın Bakan'ın hakkımda böyle bir iddiası olduğunu da duymadım. Olduğu iddia edilen olay da kanaatimce Sayın Bakan'ın hüsn-ü kuruntusudur."

Twitter'da bu konu sıkça yer almakta. Ama Sayın Bakan'ın paylaşımını okuduğunuza göre ilk akla gelen sizin adınız oluyor doğal olarak emekli Büyükelçi olduğunuz için. Böyle bir olayın kesinlikle olmadığını söylediğinize göre Sayın Bakan'ın böyle bir açıklamasının hedefi ne sizce?

"Sanırım Altılı İttifakı, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile ilgili dayanışmayı itibarsızlaştırmak, Sayın Genel Başkanımızı yıpratmak için uydurulmuştur."

Anladım. Bu durumda sizin adınıza "Ben, Altılı Masa bildirisini alıp, herhangi bir büyükelçiye gitmedim" dediğinizi yazabilir miyim?

"Böyle bir ifade vermeme gerek yok çünkü beni suçlayan yok. Olayın muhatabı bile değilim. Ciddiye dahi almıyorum. Sanki kendimi savunuyormuşum gibi bir duruma neden gireyim ki? Onun için (böyle) yazmayın lütfen."

Evet, Ünal Çeviköz ile yazışmamız bu. Yorumu size bırakıyorum.

Ama en çok da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözünü ettiği Büyükelçi hangi ülkenin büyükelçisi, onu merak ediyorum. Amerika'nın yeni Mormon Büyükelçisi mi yoksa şu meşhur İngiliz Büyükelçi mi?

Belki de bir başka ülkedir, ne bileyim. Örneğin Arjantin Büyükelçisi ya da Nepal Büyükelçisi…

Kolombiya Büyükelçisi de olabilir bakın, ondan yeni uyuşturucu yalanları devşirilebilir mi diye bakabilirler. 367 saçmalığını ortaya atan Sabih Can Kanadoğlu'nun, Türkiye'nin Kolombiya'daki Büyükelçiliğinde çalışan aynı isimli torunu Sabih Can Kanadoğlu da bu konuda yardımcı olabilir. Merak edenler linkteki yazıya baksın.(*)

Artık sizlerin kestirim gücünüze bırakıyorum...