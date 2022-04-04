Hafta boyunca yağmur yağacak! Milyonlarca İstanbulluya flaş uyarı | İşte 5 günlük hava durumu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 1°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı