Hafta boyunca yağmur yağacak! Milyonlarca İstanbulluya flaş uyarı | İşte 5 günlük hava durumu
İstanbul'da beklenen yağmurlu hava bu akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterecek. Milyonlarca vatandaş için yapılan uyarılarda Marmara'nın dışında Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği belirtildi. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu için ise çığ tehlikesi olduğu açıklandı. Kuvvetli rüzgarların etkisini gösterdiği İstanbul hafta boyunca yağmurlu havanın etkisi altında olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu,yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, gece saatlerine kadar kuzey ve iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 6°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğusunun yer yer az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 9°C, 21°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 1°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
RİZE 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
ERZURUM 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
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