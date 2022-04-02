İklim değişikliğiyle "felaketler şiddetlenecek, sıklaşacak ve yaygınlaşacak" uyarısı

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) verilerine göre, iklim veya su kaynaklı afetler, son 50 yıldır her gün ortalama 115 kişinin hayatını kaybetmesine ve yine her gün ortalama 202 milyon dolar hasara yol açtı. DMÖ'nün 2021'de yayımlanan raporuna göre, 1970 ve 2019 yılları arasında toplamda 11 bin 72 doğa olayı yaşandı.

Yıl aralığı Afet sayısı 1970-79 711 1980-89 1410 1990-99 2 bin 250 2000-09 3 bin 536 2010-19 3 bin 165 TOPLAM 11 bin 72

Bu dönemde yüzde 44'lük oran ile tüm doğa olaylarının yaklaşık yarısını seller oluştururken, bunu yüzde 35 ile fırtınalar, yüzde altışar ile kuraklık ve heyelan takip etti. Aşırı sıcaklıklar yüzde 5'e tekabül ederken, en az görülen doğal afet yüzde 4 ile orman yangınları oldu.

Birleşmiş Milletler Afet Riskinin Azaltılması Uluslararası Stratejisi'nin, 2000-2019 yılları arasındaki afet sayısı verilerini önceki 20 yıllık periyod ile karşılaştırdığı raporu da çoğu şiddetli hava olayı sayısının son 20 yılda ortalama iki kat arttığını gösteriyor.

Afet türü/Yıl 1980-1999 2000-2019 Kuraklık 263 338 Aşırı sıcaklık 130 432 Sel 1389 3 bin 254 Fırtına 1457 2 bin 43 Yangın 163 238

HAVA OLAYLARI DAHA ŞİDDETLİ, DAHA SIK VE DAHA GENİŞ ALANDA GERÇEKLEŞİYOR

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi Müdürü, İklim ve Doğa Bilimci Prof. Dr. Levent Kurnaz, iklim değişikliği ile şiddetli hava olayları arasındaki ilişkiyi anlattı.

Kurnaz, iklim değişikliği nedeniyle şiddetli hava olaylarının artan şiddetlerle daha sık yaşanacağını ve daha geniş alanların bu olaylardan etkileneceğini ifade ederek "Örneğin kuraklıktan bahsediyorsak, kuraklık daha geniş bir alanda görülüyor, eskisinden daha şiddetli oluyor, şiddetliden kastım hiç yağmur düşmeyen süre artıyor ve üçüncü olarak da bunun sıklığı artıyor." dedi.

Tüm felaketler için bu durumun geçerli olduğunu belirten Kurnaz, "Eskiden senede 15 gün hiç yağmur düşmeyen bir zaman varsa diyelim, bu 30 güne çıkıyor ve senede iki defa görülmeye başlıyor. Yani hem süresi uzuyor hem sıklığı artıyor hem de görüldüğü alan genişliyor. Aynı şey yağışlar için de fırtınalar için de geçerli." diye konuştu.