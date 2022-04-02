CHP’li belediye hayvanları kaderine terk etti! Bakanlık vahşete el koydu

Hayvanseverleri ayağa kaldıran korkunç olay önceki gün Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Pitbull cinsi köpeklerin birbirini yiyerek parçaladıkları anların, hayvan sever Mehmet Keskin tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşılmasıyla ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan ve hayvanseverleri ayağa kaldıran korkunç olayda yasaklı ırk olan Pitbull cinsi köpeğin; açlıktan parçaladığı köpeği yediği görülürken, görüntüleri kayda alan hayvansever Mehmet Keskin "Bu köpekler, burada aç ve susuzluktan da birbirlerini yiyorlar. Sözde hayvan barınağı, üç tane kulübe koymuşlar. Burası barınak olabilir mi, burası hapishane. Bu hayvanların suçu ne?" diyerek tepki göstermişti.