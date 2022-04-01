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CHP'nin doğa katliamına sessiz kalan ünlülere sert tepki! Çapsız bazı ünlüleri ağaç katliamında duyamadık

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Giriş Tarihi: 01.04.2022 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
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CHP’nin doğa katliamına sessiz kalan ünlülere sert tepki! Çapsız bazı ünlüleri ağaç katliamında duyamadık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, CHP'li belediyelerin çevre katliamına sessiz kalan sözde sanatçılara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Birpınar, "Çapsız bazı ünlüler çevreyi, iklimi, ağaçları kullanarak gündem olmaya çalışıyorlar" ifadelerine yer verdi.

CHP'li belediyelerin İstanbul, İzmir, Fethiye ve Tekirdağ'daki ağaç katliamına sessiz kalan bazı ünlüler, sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlarda bulundu.

İstanbul Çırağan Caddesi üzerindeki 112 çınar ağacının Büyükşehir Belediyesi tarafından kesilmesine tepkiler devam ederken, İzmir Kültürpark'taki toplam 15 palmiye, böcek sardığı iddiasıyla kesildi. Bölgede katledilen ağaçların sayısı 100'e yaklaşırken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çerkezköy'de 100'e yakın ağacı, sebepsiz yere söktü.

"BAZI ÜNLÜLERİ AĞAÇ KATLİAMINDA GÖRMEDİK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sosyal medya hesabından CHP'nin bu doğa katliamına sessiz kalan ünlülere tepki gösterdi.

İşte Birpınar'ın Twitter paylaşımları;

Çevre ve iklim cahili ünlüleri iklim elçisi yaparsanız, gürültü kirliliğini bilmeden gece yarısında yüksek sesli müzik ister. Çevreyi ve iklimi siyasete alet eder. İçindeki kini kusar. Üstüne ÖDÜL alır, PARA alır, ALKIŞ alır. Ne güzel dünya!..

Çevre ve iklimle ilgili hayatı boyunca hiçbir farkındalık üretmeyen çevreci tek bir eylemi olmayan çapsız bazı ünlüler çevreyi, iklimi, ağaçları kullanarak gündem olmaya çalışıyorlar.Aynı ünlüleri iptal edilen biyolojik arıtma tesisinde, İst. kesilen çınar ağaçlarında, duymadık!

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