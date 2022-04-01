CHP’nin doğa katliamına sessiz kalan ünlülere sert tepki! Çapsız bazı ünlüleri ağaç katliamında duyamadık

Çevre ve iklimle ilgili hayatı boyunca hiçbir farkındalık üretmeyen çevreci tek bir eylemi olmayan çapsız bazı ünlüler çevreyi, iklimi, ağaçları kullanarak gündem olmaya çalışıyorlar.Aynı ünlüleri iptal edilen biyolojik arıtma tesisinde, İst. kesilen çınar ağaçlarında, duymadık!

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