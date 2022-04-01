İstanbul'a 90 km/saat fırtına uyarısı! Hafta sonu kuvvetli rüzgar ve yağmur var | Meteoroloji o illeri açıkladı
İstanbul başta olmak üzere milyonlarca vatandaşa fırtına uyarısı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada kuvvetli rüzgarların 60-90 kilometre/saat'e çıkacağı belirtildi. Çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olayların da yaşanabileceği açıklandı. Fırtına beklentisinin yanı sıra birçok ilde yağış da görülecek. Yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz, Ege'nin kuzey ve iç kesimleri ile Marmara'da yağış bekleniyor.
Nisan ayının ilk günleri için Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hafta sonunun raporu paylaşıldı. İstanbul başta olmak üzere birçok il için uyarı yapılırken, fırtına mesajı verildi.
FIRTINA GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; rüzgarın, yarın Marmara Bölgesi genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), pazar günü ise batı ve güneybatı yönlerden fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Hafta sonu hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. Yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz, Ege'nin kuzey ve iç kesimleri ile Marmara'da yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artmaya devam edeceği ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Yarın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile Çanakkale'de yağış beklenirken kalan kesimlerde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Ege Bölgesi'nde ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Pazar günü, Marmara, İç ve Kuzey Ege, Orta ve Batı Karadeniz'de yağış beklenirken kalan kesimlerde yağış görülmeyecek.
ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA DURUMU
Ankara'da bugün dahil hafta sonu yağış beklenmiyor. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı kentte sıcaklıklar 19-23 derece civarı seyredecek.
İstanbul'da, bugün kuvvetli rüzgar, yarın parçalı ve çok bulutlu hava, pazar günü ise yağmur geçişleri görülecek. Mega kentte sıcaklıklar 17-21 derece civarı olacak.
İzmir'de bugün çok bulutlu hava hakim olurken, yarın kuvvetli rüzgar etkili olacak. Pazar günü ise sağanak yağış bekleniyor. Kentte sıcaklık değerleri 20-25 derece civarı seyredecek.
AKOM'DAN KRİTİK UYARI
AKOM verilerinde göre, akşam saatlerden itibaren İstanbul'da lodos fırtınasının etkili olması bekleniyor. Vatandaşlar da çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı uyarıldı.
AKOM verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde hafta başından beri etkili olan lodos (güney-batı) yönlü rüzgârın akşam saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Pazar akşam saatlerine kadar fırtına 40-60 km/saatlik fırtınanın, kısa süreli hamleler ile 50-80 km/saatlik kuvvetli fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor.
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