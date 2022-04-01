01 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ethem Sancak AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu’nca kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Son dakika: Ethem Sancak AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu’nca kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.04.2022
ABONE OL
Son dakika: Ethem Sancak AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu’nca kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi

Son dakika haberine göre Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen ‘Türkiye’nin güvenliği ve NATO’ konferansında "Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik" sözlerini sarf eden iş adamı Ethem Sancak, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu’nca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA