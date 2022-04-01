01 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir Valiliği duyurdu: Motosikletliler ve motokuryeler o saatten sonra trafiğe çıkamayacak

İzmir Valiliği duyurdu: Motosikletliler ve motokuryeler o saatten sonra trafiğe çıkamayacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.04.2022 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
ABONE OL
İzmir Valiliği duyurdu: Motosikletliler ve motokuryeler o saatten sonra trafiğe çıkamayacak

İzmir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle motosikletliler, elektrikli scooter kullananlar ve motokuryelerin 3 Nisan saat 22.00'ye kadar trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA