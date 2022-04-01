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FETÖ ile iltisaklı hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.04.2022
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FETÖ ile iltisaklı hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Hilal Erkeş ile Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Osman Görgünoğlu'nun FETÖ iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilmelerine karar erdi.

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