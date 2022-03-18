18 Mart 2022, Cuma
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Son dakika: HSK, FETÖ iltisakı nedeniyle 5 hakim savcıyı meslekten ihraç etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.03.2022
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Son dakika: HSK, FETÖ iltisakı nedeniyle 5 hakim savcıyı meslekten ihraç etti

Son dakika haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisakı nedeniyle 5 hakim ve savcının meslekten ihraç edilmesine karar verdi.

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