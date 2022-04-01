Koronavirüse son çalım! Uzman isimler konuştu: Enfeksiyon servislerinde 2 ya da 3 hasta var





Bu olayı noktalanmak üzere olabiliriz. Aşı ve ilaç koronovirüsü grip gibi ilacı olan, aşısı olan bir hastalık haline getirdi. Tüm bunlar artık işin sonuna geldiğimizi gösteriyor. Omicron ile birlikte virüse yakalananlar hafif geçiriyor. Hastanede yatanlar ise genellikle altta yatan mevcut hastalığı olan, kanser hastası, nakil hastası ya da bağışıklı baskılanmış kişiler.



Ya da aşızlar. Bazıları ise hastalığı geçirdiğinin farkında bile olmuyor. Aşılar sayesinde bu günlere geldiğimiz unutulmamalı. Aşı olmanın ödülünü almaya başladık. Aşı olduğu halde hastalığa yakalananlar elbette var. Ama onlarda grip gibi geçiriyor. Tüm bunlar artık işin sonuna yaklaştığımızı gösteriyor.