Çırağan'daki ağaç katliamının arkasında ne var? İBB İstanbul'un tarihi simgesine hançer sapladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beşiktaş'ta bulunan tarihi Çırağan Caddesi üzerindeki ağaçların bakımını gerektiği gibi yapmayarak, çürümeye terk etti. CHP'li yönetim geçtiğimiz günlerde bu ağaçların "kansere yakalandıkları" söylemlerini dillendirerek 112 ağacı katletti. İstanbul'un tarihi dokularından biri olan bölgede yapılan ağaç katliamı halkı çileden çıkardı. Konuya dair AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adem Yıldırım, İBB'nin kamuoyunu bilgilendirici hiçbir açıklama yapmadan bu adımı attığını söyleyerek, reklam panosu iddialarına da vurgu yaptı. İşte Yıldırım'ın dikkat çekici sözleri.