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Çırağan'daki ağaç katliamının arkasında ne var? İBB İstanbul'un tarihi simgesine hançer sapladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beşiktaş'ta bulunan tarihi Çırağan Caddesi üzerindeki ağaçların bakımını gerektiği gibi yapmayarak, çürümeye terk etti. CHP'li yönetim geçtiğimiz günlerde bu ağaçların "kansere yakalandıkları" söylemlerini dillendirerek 112 ağacı katletti. İstanbul'un tarihi dokularından biri olan bölgede yapılan ağaç katliamı halkı çileden çıkardı. Konuya dair AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adem Yıldırım, İBB'nin kamuoyunu bilgilendirici hiçbir açıklama yapmadan bu adımı attığını söyleyerek, reklam panosu iddialarına da vurgu yaptı. İşte Yıldırım'ın dikkat çekici sözleri.

Sabah
Giriş Tarihi: 12.03.2022 15:42 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022 16:29
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Çırağan’daki ağaç katliamının arkasında ne var? İBB İstanbul’un tarihi simgesine hançer sapladı
İBB, Çırağan Caddesi'nde yol boyunca uzanan 112 çınar ağacını kesti. Bazı ağaçların köklerine beton döküldüğü ifade edilirken, ağaçların kesilmesine İstanbullular tepki gösterdi. Öte yandan; kesilen ağaçların yerine reklam panoları yerleştirileceği iddiaları da sıkça ifade edildi.
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Çırağan’daki ağaç katliamının arkasında ne var? İBB İstanbul’un tarihi simgesine hançer sapladı
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım konuyla ilgili sabah.com.tr'ye dikkat çekici açıklamalar yaptı. Adem Yıldırım, hem reklam panoları iddialarına hem de söz konusu 'kanserli' denilen ağaçlar tedavi ile kurtarılabilir miydi? sorusuna yanıt verdi.
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Çırağan’daki ağaç katliamının arkasında ne var? İBB İstanbul’un tarihi simgesine hançer sapladı

"HİÇBİR AÇIKLAMA YAPILMADAN AĞAÇLAR KESİLMİŞTİR"
Adem Yıldırım, ağaçların tarihi olduğunu ifade ederek kesiminin de belli bir izin dahilinde gerçekleşebileceğini söyledi. Yıldırım, "İBB kamuoyunu bilgilendirici hiçbir açıklama yapmadan, bu ağaçları kesmiştir." dedi.

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Çırağan’daki ağaç katliamının arkasında ne var? İBB İstanbul’un tarihi simgesine hançer sapladı
Ağaçların kesilmesinin ardından hem İstanbulluların hem de sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiğini ifade eden Yıldırım, vatandaşların ağaç köklerine baktıkları zaman hastalıklı değil de, sağlıklı olduklarını farkettiğini söyledi.
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Çırağan’daki ağaç katliamının arkasında ne var? İBB İstanbul’un tarihi simgesine hançer sapladı

İBB YİNE REKLAM PEŞİNDE Mİ?
İBB'nin Çırağan'da karşılıklı iki taraflı kesim yaptığını belirten Adem Yıldırım, bölgede bulunan otel tarafına çınar ağaçlarının yeniden dikildiğini, cadde bölgesindeki duvar tarafı kısmına ise ağaç dikimi yapılmadığını ifade etti.