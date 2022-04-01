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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar! İstanbul'da liderler zirvesi olursa...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.04.2022 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar! İstanbul’da liderler zirvesi olursa...

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Mutabakatın getirisi liderler bazında ele alınacak" şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Zelenski'nin olumlu tavrı var. Sayın Putin'in de daha önce olumlu yaklaşımı vardı" ifadelerine de yer verdi.

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