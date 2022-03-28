28 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Terör örgütü PKK Deyrizor'da camiye saldırıp Kur'an-ı Kerim yaktı

Son dakika: Terör örgütü PKK Deyrizor'da camiye saldırıp Kur'an-ı Kerim yaktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
ABONE OL

Son dakika haberine göre Suriye’de PKK’lı teröristlerin dini değer ve kutsallara yönelik saldırıları artıyor. PKK/YPG'li teröristler, Suriye'nin Deyrizor kentindeki bir camiyi tahrip etti, imamın da evini yaktı. Camideki Kur'an-ı Kerim'i yakan teröristler, kendilerine engel olmaya çalışan 40 sivil ve cami imamını alıkoydu.Sokağa çıkma yasağı uygulanan kasabada sivillerin öldürüldüğü iddia ediliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA