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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.03.2022 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde olan PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz" denildi.

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