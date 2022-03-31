31 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Türkiye'nin yerli ve milli ÇAKIR Füzesi tanıtıldı! İşte ÇAKIR Füzesi'nin özellikleri

Son dakika: Türkiye'nin yerli ve milli ÇAKIR Füzesi tanıtıldı! İşte ÇAKIR Füzesi'nin özellikleri

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.03.2022 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
ABONE OL
Son dakika: Türkiye’nin yerli ve milli ÇAKIR Füzesi tanıtıldı! İşte ÇAKIR Füzesi’nin özellikleri

Son dakika haberleri... Roketsan firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "ÇAKIR Füzesi"nin lansmanını yaptı. Dual-Mode Arayıcı Başlık yapısına sahip olacak. Ayrıca füze, milli imkanlarla geliştirilen turbojet motoru ile teçhiz edilecek.

Daha önce Roketsan tarafından Orta Menzilli Gemisavar (OMGS) olarak adlandırılan füzenin yeni ismi, ÇAKIR oldu. Roketsan, ÇAKIR Füzesi'nin lansmanını Lalahan'da gerçekleştirdi.

ÇAKIR Füzesi; kara, hava ve deniz platformları tarafından kullanılabilecek. ATMACA Gemisavar Füzesi'nden elde edilen tecrübeler ışığında geliştirilen ÇAKIR Füzesi, Dual-Mode Arayıcı Başlık yapısına sahip olacak. Ayrıca füze, milli imkanlarla geliştirilen turbojet motoru ile teçhiz edilecek.

150 KİLOMETRENİN ÜZERİNDE MENZİLE SAHİP

Roketsan geliştirdiği yeni teknolojiler ile harp sahasında yeni konseptler oluşturmaya devam ediyor. Sabit ve döner kanatlı hava araçları, TİHA/SİHA, SİDA, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan atılabilen yeni Seyir Füzesi ÇAKIR; kara ve deniz hedeflerine karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunuyor. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan ÇAKIR'ın hedefleri arasında su üstü hedefler, kıyıya yakın kara ve su üstü hedefleri, stratejik kara hedefleri, alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor.

YERLİ VE MİLLİ TURBO JET

Kale Arge tarafından geliştirilen yerli ve milli KTJ-1750 turbo-jet motora sahip ÇAKIR, tasarımının getirdiği çeviklik sayesinde; görev planlama esnasında tanımlanan üç boyutlu dönüş noktalarını içeren görevleri kolaylıkla icra edebiliyor.

Yaklaşık 3.2 metre uzunluğundaki ÇAKIR Füzesi, 300 kilogram sınıfında bir ağırlığa sahip olacak. 100+ kilometre menzile sahip olacağı tahmin edilen ÇAKIR Füzesi, ihtiyaç olması durumunda boosterı sayesinde karadan da atılabilecek.

Aradan geçen süre zarfında oldukça değişik bir mimariye bürünen ÇAKIR Füzesi, özellikleri bakımıyla Türk Donanması envanterinde bulunan Penguin Füzeleri'nin muadili olacak.

PENGUIN MUADİLİ

Norveç merkezli Kongsberg şirketi tarafından geliştirilen Penguin füzesi, geçtiğimiz yıllarda emekliye ayrılan Kartal sınıfı Hücumbotlar (Penguin Mk 1) ile halihazırda aktif görevde olan S-70B SeaHawk helikopterlerinde (Penguin Mk 2) kullanılmak üzere uzun yıllar önce Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde alınmıştı. Penguin Mk 2'nin uzunluğu ile OMGS için verilen ağırlık neredeyse aynı, 3 metre. Penguin Mk 2'nin fırlatılış ağırlığı ise 392 kilogram.

Kartal sınıfı hücumbotlarda kullanılan Penguin Mk 1 füzeleri, hizmet ömürleri doldukları için envanterde çıkartıldı hatta Kartal sınıfı hücümbotların emekliye ayrılmasında da bu durum etken oldu. S-70B SeaHawk helikopterleri için ise 2000'li yılların başında Penguin Mk2 füzelerinden çok az alım yapılmıştı. Arada geçen 18-20 yıllık süre zarfında, bu füzelerin ömürlerinin dolmuş olması olası. Bu sebepten ötürü Türk Deniz Kuvvetleri'nin bu yönde bir ihtiyacı olduğu biliniyor.

ENTEGRASYONU 2023 YILINDA

Roketsan öz kaynakları ile başlatılan yerli ve milli seyir füzesi ÇAKIR'ın tasarım çalışmaları devam ederken; ilk test atışı 2022 yılında, platform entegrasyonu ise 2023 yılı içerisinde hedefleniyor.

31 Mart 2022 tarihinde düzenlenen Seyir Füzesi ÇAKIR'ın lansman etkinliği kapsamında, Roketsan ve Kale Arge arasında ÇAKIR Projesi Milli Turbo-jet Geliştirilmesi Sözleşmesi imzalanacak.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Grup Başkanı Osman Okyay'ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek imza töreni, Seyir Füzesi ÇAKIR'da kullanılacak KTJ-1750 turbo-jet motorunun geliştirilmesi ve teslimatlarını kapsayacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA