Son dakika: Türkiye’nin yerli ve milli ÇAKIR Füzesi tanıtıldı! İşte ÇAKIR Füzesi’nin özellikleri

150 KİLOMETRENİN ÜZERİNDE MENZİLE SAHİP

Roketsan geliştirdiği yeni teknolojiler ile harp sahasında yeni konseptler oluşturmaya devam ediyor. Sabit ve döner kanatlı hava araçları, TİHA/SİHA, SİDA, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan atılabilen yeni Seyir Füzesi ÇAKIR; kara ve deniz hedeflerine karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunuyor. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan ÇAKIR'ın hedefleri arasında su üstü hedefler, kıyıya yakın kara ve su üstü hedefleri, stratejik kara hedefleri, alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor.

YERLİ VE MİLLİ TURBO JET

Kale Arge tarafından geliştirilen yerli ve milli KTJ-1750 turbo-jet motora sahip ÇAKIR, tasarımının getirdiği çeviklik sayesinde; görev planlama esnasında tanımlanan üç boyutlu dönüş noktalarını içeren görevleri kolaylıkla icra edebiliyor.

Yaklaşık 3.2 metre uzunluğundaki ÇAKIR Füzesi, 300 kilogram sınıfında bir ağırlığa sahip olacak. 100+ kilometre menzile sahip olacağı tahmin edilen ÇAKIR Füzesi, ihtiyaç olması durumunda boosterı sayesinde karadan da atılabilecek.

Aradan geçen süre zarfında oldukça değişik bir mimariye bürünen ÇAKIR Füzesi, özellikleri bakımıyla Türk Donanması envanterinde bulunan Penguin Füzeleri'nin muadili olacak.