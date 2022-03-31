Son dakika: Türkiye'nin yerli ve milli ÇAKIR Füzesi tanıtıldı! İşte ÇAKIR Füzesi'nin özellikleri
Son dakika haberleri... Roketsan firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "ÇAKIR Füzesi"nin lansmanını yaptı. Dual-Mode Arayıcı Başlık yapısına sahip olacak. Ayrıca füze, milli imkanlarla geliştirilen turbojet motoru ile teçhiz edilecek.
Daha önce Roketsan tarafından Orta Menzilli Gemisavar (OMGS) olarak adlandırılan füzenin yeni ismi, ÇAKIR oldu. Roketsan, ÇAKIR Füzesi'nin lansmanını Lalahan'da gerçekleştirdi.
ÇAKIR Füzesi; kara, hava ve deniz platformları tarafından kullanılabilecek. ATMACA Gemisavar Füzesi'nden elde edilen tecrübeler ışığında geliştirilen ÇAKIR Füzesi, Dual-Mode Arayıcı Başlık yapısına sahip olacak. Ayrıca füze, milli imkanlarla geliştirilen turbojet motoru ile teçhiz edilecek.
150 KİLOMETRENİN ÜZERİNDE MENZİLE SAHİP
Roketsan geliştirdiği yeni teknolojiler ile harp sahasında yeni konseptler oluşturmaya devam ediyor. Sabit ve döner kanatlı hava araçları, TİHA/SİHA, SİDA, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan atılabilen yeni Seyir Füzesi ÇAKIR; kara ve deniz hedeflerine karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunuyor. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan ÇAKIR'ın hedefleri arasında su üstü hedefler, kıyıya yakın kara ve su üstü hedefleri, stratejik kara hedefleri, alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor.
YERLİ VE MİLLİ TURBO JET
Kale Arge tarafından geliştirilen yerli ve milli KTJ-1750 turbo-jet motora sahip ÇAKIR, tasarımının getirdiği çeviklik sayesinde; görev planlama esnasında tanımlanan üç boyutlu dönüş noktalarını içeren görevleri kolaylıkla icra edebiliyor.
Yaklaşık 3.2 metre uzunluğundaki ÇAKIR Füzesi, 300 kilogram sınıfında bir ağırlığa sahip olacak. 100+ kilometre menzile sahip olacağı tahmin edilen ÇAKIR Füzesi, ihtiyaç olması durumunda boosterı sayesinde karadan da atılabilecek.
Aradan geçen süre zarfında oldukça değişik bir mimariye bürünen ÇAKIR Füzesi, özellikleri bakımıyla Türk Donanması envanterinde bulunan Penguin Füzeleri'nin muadili olacak.
PENGUIN MUADİLİ
Norveç merkezli Kongsberg şirketi tarafından geliştirilen Penguin füzesi, geçtiğimiz yıllarda emekliye ayrılan Kartal sınıfı Hücumbotlar (Penguin Mk 1) ile halihazırda aktif görevde olan S-70B SeaHawk helikopterlerinde (Penguin Mk 2) kullanılmak üzere uzun yıllar önce Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde alınmıştı. Penguin Mk 2'nin uzunluğu ile OMGS için verilen ağırlık neredeyse aynı, 3 metre. Penguin Mk 2'nin fırlatılış ağırlığı ise 392 kilogram.
Kartal sınıfı hücumbotlarda kullanılan Penguin Mk 1 füzeleri, hizmet ömürleri doldukları için envanterde çıkartıldı hatta Kartal sınıfı hücümbotların emekliye ayrılmasında da bu durum etken oldu. S-70B SeaHawk helikopterleri için ise 2000'li yılların başında Penguin Mk2 füzelerinden çok az alım yapılmıştı. Arada geçen 18-20 yıllık süre zarfında, bu füzelerin ömürlerinin dolmuş olması olası. Bu sebepten ötürü Türk Deniz Kuvvetleri'nin bu yönde bir ihtiyacı olduğu biliniyor.
ENTEGRASYONU 2023 YILINDA
Roketsan öz kaynakları ile başlatılan yerli ve milli seyir füzesi ÇAKIR'ın tasarım çalışmaları devam ederken; ilk test atışı 2022 yılında, platform entegrasyonu ise 2023 yılı içerisinde hedefleniyor.
31 Mart 2022 tarihinde düzenlenen Seyir Füzesi ÇAKIR'ın lansman etkinliği kapsamında, Roketsan ve Kale Arge arasında ÇAKIR Projesi Milli Turbo-jet Geliştirilmesi Sözleşmesi imzalanacak.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Grup Başkanı Osman Okyay'ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek imza töreni, Seyir Füzesi ÇAKIR'da kullanılacak KTJ-1750 turbo-jet motorunun geliştirilmesi ve teslimatlarını kapsayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Akaryakıtta indirim son dakika: 2022 benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir mazot litre fiyatı kaç TL?
- Lider Filo halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Lider Filo borsada ne zaman işlem görecek?
- Bugün teravih var mı? 2022 ilk teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
- Survivor yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 65. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
- Bekçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? 2022 e-Devlet bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı? Şartlar ise...
- Bora Edin kimdir, Survivor'dan elendi mi? Bora Edin kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...
- Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor bu akşam kim veda etti? Survivor eleme ne zaman?
- Sadakatsiz ne zaman final yapacak? Sadakatsiz final tarihi açıklandı mı?
- Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 30 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
- 3600 EK GÖSTERGE, EYT, ASGARİ ÜCRET, KADRO! Tarih verildi, detaylar belli oluyor! Onaylandığı an maaşlarda değişim...
- KPSS 2022 SINAV TARİHLERİ: KPSS ortaöğretim, lisans, önlisans sınav başvuruları ne zaman? KPSS sınav tarihi açıklandı mı?
- Teravih namazı ne zaman kılınacak 2022? Teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır?