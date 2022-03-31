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Mersin merkezli FETÖ operasyonu: 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.03.2022
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Mersin merkezli FETÖ operasyonu: 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında soruşturma yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine maddi yardımda bulundukları iddia edilen biri yabancı uyruklu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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