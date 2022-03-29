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Eski Yargıtay üyesi Karabeyeser'e FETÖ'den hapis cezası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2022
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Eski Yargıtay üyesi Karabeyeser’e FETÖ’den hapis cezası

Eski İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hüseyin Kurtoğlu ile 5 subayın, "bir tutuklunun hürriyetini kısıtladıkları" iddiasıyla mahkumiyetine ilişkin kararı onayan Yargıtay üyeleri arasında bulunan Kenan Karabeyeser, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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