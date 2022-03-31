İstanbul çöl tozları altında kalacak! Milyonlarca hastaya kritik uyarı: Sokağa çıkmayın
Çöl tozlarının gelmesi beklenen İstanbul için Meteoroloji'den peş peşe uyarı geldi. Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı kısa süre içinde İstanbul başta olmak üzere birçok ili etkileyecek. Suriye yakınlarından sonra Türkiye'ye geçmesi beklenen çöl tozları nedeniyle kronik hastalığı, astım, KOAH gibi nefes darlığıyla ilişkili hastalığı olanların risk altında olduğu belirtildi. Peki toz taşınımı yüzünden görülecek olan çöl tozları ne zaman İstanbul'a gelecek?
Meteoroloji İstanbul'a gelecek olan çöl tozları için uyarılarda bulundu. Kuzey Afrika merkezli toz yaşınımı nedeniyle çıkacak olan çöl tozları hayatı olumsuz etkileyecek. Milyonlarca kronik hastalığı, astım, KOAH gibi nefes darlığıyla ilişkili hastalığı olanların risk altında olduğu ifade edildi.
İstanbul başta olmak üzere birçok il için yapılan çöl tozu uyarıları yinelendi. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ve yarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.
HARİTALAR ORTAYA ÇIKTI
Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımının ülkenin batı kesimlerinde yüksek seviyelerde görüleceği tahmin ediliyor. Halen Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile birlikte ülkenin batı kesimlerinde özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Perşembe günü Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde hafif kuvvette, Suriye sınırına yakın kesimlerde orta kuvvette yüzey toz taşınımı bekleniyor. Vatandaşların, toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
NEFES DARLIĞI OLANLAR DİKKAT
Türkiye'nin bugünden itibaren Kuzey Afrika'dan gelecek çöl tozunun etkisi altına gireceğini belirten uzmanlar, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Özellikle kronik hastalığı, astım, KOAH gibi nefes darlığıyla ilişkili hastalığı olanların risk altında olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hasan Bayram, "Tozun yoğun olduğu dönemlerde ölümlerde artış olduğunu gözlemledik. Çalışmalar bu çöl tozlarının içerisinde çeşitli bakterilerin, mantarların ve çeşitli virüslerin olabileceğini göstermiş. En önemlisi çok yoğun konsantrasyona maruz kalıyorsunuz. Belli bölgelerde nefes alamıyorsunuz" dedi.
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise, çöl tozunun etkili olacağı bölgeleri Türkiye haritası üzerinde gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının Türkiye'ye giriş yapacağını açıkladı. Çöl tozlarının İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Ege'nin iç kesimlerinde daha yoğun olması bekleniyor. Özellikle solunum rahatsızlığı olanların dikkat etmeleri gereken bir döneme girdiğini hatırlatan uzmanlar, bu süreçte hem ölümlerin hem de hastaneye yatışların çoğaldığını belirtti. Uzmanlar, pencerelerin kapalı tutulmasını ve vatandaşların dışarı çıkmamasını tavsiye etti.
"İÇ ORTAMDA KALIN PENCERELERİNİZİ KAPATIN"
Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bayram, çöl tozunun sağlık sorunlarına neden olabildiğine işaret ederek, "Bu döndemde gerçekten toz konsantrasyonu yoğun oluyor. Yaşlı olan, olmayan herkesin iç ortamda kalmasını öneriyoruz. Evlerde de pencereleri ve kapıları sıkı sıkı kapatalım. Çok ince zerrecikler evin içerisine kadar girebilir. Baş ağrısı, nezle gibi benzeri şikayetler boğaz ağrısına yol açabilir. Ancak daha çok kronik hastalığı olanlar astım, KOAH gibi özellikle nefes darlığıyla ilişkili hastalığı olanlar, kalp hastalığı olanlar risk altında. Şikayetleri arttığında gerekirse ilaç dozlarını arttırmalarını öneriyoruz. Rahatsızlıkları fazla olursa da hastanelere başvurmalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.
"TOZUN YOĞUN OLDUĞU DÖNEMLERDE ÖLÜMLERDE ARTIŞ GÖZLEMLEDİK"
Prof. Dr. Hasan Bayram, çöl tozunun yoğunlaştığı dönemlerde ölümlerin arttığına da dikkat çekerek, "Çalışmalar bu hastalığı olanlarda bu o dönemlerde ölümlerin arttığını, hastane başvurularının arttığını, hastane yatışlarının arttığını göstermiş. Daha önce Gaziantep'te bir çalışma yapmıştık. Tozun yoğun olduğu dönemlerde ölümlerde artış olduğunu gözlemledik. Çalışmalar bu çöl tozlarının içerisinde çeşitli bakterilerin, mantarların ve çeşitli virüslerin olabileceğini göstermiş. En önemlisi çok yoğun konsantrasyona maruz kalıyorsunuz. Belli bölgelerde nefes alamıyorsunuz. Tozlarla bu çeşitli virüslerin, bakterilerin taşınabileceğini biliyoruz" dedi.
"İÇ ANADOLU VE BATI KARADENİZ'DE ETKİLİ OLACAK"
Çöl tozunun etkili olacağı bölgeleri açıklayan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Çöl tozu, Kuzey Afrika ve Büyük Sahra üzerinden yükselici akımlarla beraber yükselip daha sonra akışlarla birlikte üzerimize gelen toz partiküler maddelerdir. Akdeniz'de bulunan İtalya ve Yunanistan'da üzerinde bulunan alçak basınç sistemiyle birlikte Güney'den kuvvetli akışlarla birlikte üzerimize transfer oluyor. Bu da rüzgarlarla birlikte üzerimize geliyor. Her sene çöl tozuna rastlıyoruz. Önümüzdeki günlerde de yine alçak basınç sistemi oluştuğu için bizim üzerimize doğru gelecek. Özellikle bugün etkisini gösterecek. İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de etkili olacak. 200 mikrogram bölü metreküpe kadar çıkacak. Bu üst bir değer değil, orta değerler civarında. Bu bölgelerde yoğunluk kendisini gösterecek. Marmara bölgesinde diğer bölgeler kadar yoğunluk görülmeyecek" diye konuştu.
"PANDEMİ NEDENİYLE TAKTIĞIMIZ MASKELER YARDIMCI OLACAK"
Hava kirliliği haritası üzerinden de son durumun vatandaşlar tarafından takip edilebileceğini belirten Tek, "Harita, hava kirliliği ile ilgili bir harita. Bunun içerisinde sadece çöl tozu yok. Azot oksit, ozon, karbondioksit ve diğer gazlar da var. Kırmızı alanlar bunlardan herhangi birinin arttığını gösteriyor. Partiküler maddenin yoğunluğu artıyor. Ölçülen yoğunluklar mikrogramlık olarak ölçülüyor. Daha çok PM10 dediğimiz değerle ölçülüyor. O değerin yüksekliğini gördüğümüzde anlayabiliriz. Tahminler günlük değişiyor. Son tahminlerde çok üst seviye bir yoğunluk gözükmüyor. Yoğunluk, Ege'nin iç kesimlerinde 200 mikrogram bölü metreküp'e kadar çıkacak ama İstanbul'da 50 mikrogram bölü metreküp olarak gözüküyor. Pandemi döneminden dolayı maskelerimiz de var. Maskelerimiz bu konuda yardımcı olacak" dedi.
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