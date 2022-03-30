CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 6'lı masa toplantısı tepkisi! Bildiriyi hangi büyükelçiye düzeltmeye gönderdin? Kime sattılar?
2023 seçimleri öncesi toplanan 6 partinin kirli planları tek tek ortaya çıkmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Biraz dürüstsen ilk 6'lı masa toplantısından sonra beraber oluşturduğunuz bildiriyi hangi büyükelçiliğe düzelttirmeye gönderdin" diye sordu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "Problem 1: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı?", "Problem 2: Kime sattı?" ifadelerine yer verdi.
Koalisyon dönemine dönüş için yanıp tutuşan Millet İttifakı'na üye altı parti (CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat) 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' için Ahlatlıbel'de bir araya geldi.
Söz konusu görüşmenin bildirgesini 28 Şubat 2022'de Bilkent'te açıklayan ve 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakatına imza atan 6 parti, büyük tepki çekmişti.
KILIÇDAROĞLU VE DİĞER 5 LİDERE TEPKİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' adı altında Ahlatlıbel'de yapılan görüşmeye ilişkin çarpıcı bir detaya dikkat çekti.
AK Parti Esenyurt İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "İlk 6'lı masa toplantısından sonra beraber oluşturduğunuz bildiriyi hangi büyükelçiye düzeltmeye gönderdin? Cevap ver!" ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu'na bir söz söylemek istiyorum. "Biraz dürüstsen, biraz bu millete ait inancın varsa ilk 6'lı masa toplantısından sonra beraber oluşturduğunuz, hepinizin tutanak altına almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyükelçiliğe düzelttirmeye gönderdin. Biraz edebin varsa bunu açıkla" dedi.
Diğer 5 parti liderine de seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eğer kendilerine saygıları varsa o masadaki 5 kişi de 'bizden sonra hangi temsilciyle bunu bir büyükelçiliğe gönderdin ve bunu düzelttirdin' diye, kendilerine kendilerinin sorumlu olduğu tabana ve aziz millete en ufak bir saygıları varsa sorsunlar." şelinde konuştu.
'ATATÜRK' VE 'TÜRK MİLLETİ' YOK!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katıldığı Bilkent Zirvesi'nin mutabakatında "Atatürk" ve "Türk Milleti" ifadelerinin geçmemesi tüm dikkatleri üzerine topladı.
Bakan Soylu'nun Kılıçdaroğlu'na sorduğu sorunun ardından içinde 'Atatürk' ve 'Türk Milleti' ifadelerinin yer almadığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakatının hangi büyükelçi tarafından düzeltildiği merak konusu oldu.
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