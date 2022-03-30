CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 6’lı masa toplantısı tepkisi! Bildiriyi hangi büyükelçiye düzeltmeye gönderdin? Kime sattılar?

Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu'na bir söz söylemek istiyorum. "Biraz dürüstsen, biraz bu millete ait inancın varsa ilk 6'lı masa toplantısından sonra beraber oluşturduğunuz, hepinizin tutanak altına almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyükelçiliğe düzelttirmeye gönderdin. Biraz edebin varsa bunu açıkla" dedi.

Diğer 5 parti liderine de seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eğer kendilerine saygıları varsa o masadaki 5 kişi de 'bizden sonra hangi temsilciyle bunu bir büyükelçiliğe gönderdin ve bunu düzelttirdin' diye, kendilerine kendilerinin sorumlu olduğu tabana ve aziz millete en ufak bir saygıları varsa sorsunlar." şelinde konuştu.