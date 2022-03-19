A HABER ANALİZ | Muhalefetin 2023 Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Seçim için “oyun kurucu” isim kim?

KILIÇDAROĞLU KENDİ ADAYINI DAYATIYOR MU?

Ayağında prangaları olan eskiye Türkiye'ye dönüşü vadeden çalışma; koalisyon dönemlerini, yani istikrarsızlığı akıllara getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "koalisyon aslında kötü bir şey değil" mesajı vermeye çalışsa da geçmişte yaşanan tecrübeler öyle söylemiyor.

Parlamenter sistem çalışması, muhalefet partileri arasında daha şimdiden anlaşmazlık olduğunu da ortaya koydu.