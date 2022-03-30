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Savcı Kiraz'ı katleden terör örgütüne operasyon! 13 şüpheli yakalandı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 30.03.2022 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
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Savcı Kiraz’ı katleden terör örgütüne operasyon! 13 şüpheli yakalandı

İstanbul Adliyesindeki odasında 7 yıl önce Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı rehin alıp, şehit eden terör örgütü DHKP/C’ye yeni bir operasyon yapıldı. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen şüphelilerin ifadelerinden yola çıkılarak 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul, Ankara, Hatay, İzmir ve Erzurum’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 21 şüpheliden 14’ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen silahlı terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip itirafçı olan şüphelilerin ifadelerinden yola çıkılarak yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Örgüt içerisinde faaliyet gösteren 21 kişiyi tespit eden adli ve güvenlik birimleri, şüphelilerin yakalanması için sabah saat 06.00'da harekete geçti.

Fatih Ulaş'ın haberine göre İstanbul'da 14 adrese; Ankara, Hatay, İzmir ve Erzurum'da 5 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. 21 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 7 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

SAVCI KİRAZ'IN ŞEHADETİNİN 7. YILDÖNÜMÜ

Öte yandan, 31 Mart 2015'te Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, DHKP-C'li iki terörist tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, yarın alçak saldırının 7'nci yıldönümünde adliyede yapılacak bir törenle anılacak.

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