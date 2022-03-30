Savcı Kiraz’ı katleden terör örgütüne operasyon! 13 şüpheli yakalandı

Fatih Ulaş'ın haberine göre İstanbul'da 14 adrese; Ankara, Hatay, İzmir ve Erzurum'da 5 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. 21 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 7 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.