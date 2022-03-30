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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan'dan ayrıldı

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Giriş Tarihi: 30.03.2022 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan’dan ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamlayarak Özbekistan'dan ayrıldı. Başkan Erdoğan'ı Urgenç Uluslararası Havaalanı'ndan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva ile ilgililer uğurladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamlayarak Özbekistan'dan ayrıldı.

Başkan Erdoğan'ı Urgenç Uluslararası Havaalanı'ndan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva ile ilgililer uğurladı.

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