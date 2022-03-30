Başkan Erdoğan, Özbekistan’da dostluk ağacı dikti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in resmi davetlisi olarak temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da ikili ve heyetler arası görüşme sonrası Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.