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Başkan Erdoğan, Özbekistan’da dostluk ağacı dikti

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Giriş Tarihi: 30.03.2022 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
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Başkan Erdoğan, Özbekistan’da dostluk ağacı dikti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile başkent Taşkent’te dostluk ağacı dikti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in resmi davetlisi olarak temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da ikili ve heyetler arası görüşme sonrası Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan ve Mirziyoyev daha sonra başkent Taşkent'te beraber dostluk ağacı dikti.

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