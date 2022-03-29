Başkan Erdoğan’dan Yeni Özbekistan Gazetesi için makale: Hedef 5 milyar dolar

Tarihi İpek Yolu'nun koruyuculuğunu üstlenerek ticaret ve kültürel etkileşimin gelişmesinde insanlığa büyük katkı sağlayan ata yurdu Özbekistan'ın, Türkistan coğrafyasından doğarak dünya medeniyetine yön veren, zengin siyasi, ekonomik ve kültürel birikime sahip olduğuna değinen Erdoğan, sadece Türk-İslam medeniyetine değil, insanlığın ortak kültür hazinesine büyük katkılar yapan İmam-ı Buhari, Uluğ Bey, Harezmi, Biruni, Ali Kuşçu, Ali Şir Nevai gibi büyük alim ve bilim adamlarının bıraktıkları eserlerin, bizi birbirimize yakınlaştıran ortak miras olduğunu vurguladı.

Köklü tarihi geçmişi ve devlet geleneği, Orta Asya nüfusunun yaklaşık yarısına tekabül eden 34 milyonu aşkın genç ve dinamik nüfusu, Asya'nın kalbindeki jeostratejik konumu, zengin doğal kaynakları ve bereketli topraklarıyla Özbekistan'ın bölgesinde ve ötesinde önemli rol oynamaya muktedir bir ülke olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: