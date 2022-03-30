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Öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Öğretmen ataması hangi branşlarda olacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2022
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Öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Öğretmen ataması hangi branşlarda olacak?

Öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğretmen ataması ile ilgili açıklama geldi. Yeni atamalara yönelik konuşan Bakan Özer, atanmayı bekleyen öğretmenleri meraklandırdı. Öğretmen ataması 2022 ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Öğretmen ataması hangi branşlarda olacak?

Öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Öğretmen ataması hangi branşlarda olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamasına yönelik güzel haberi duyurdu. Bakan Özer katıldığı canlı yayında 2022 yılında öğretmen adaylarını sevindirecek atama müjdesini verdi. İşte, Öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Öğretmen ataması hangi branşlarda olacak?

ÖĞRETMEN ATAMASI 2022 OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu an çok detaya girmiyorum ama 'atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak" dedi. 2021 KPSS atamalarının yapılacağını belirten Bakan Özer, "Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. " dedi.

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Bakan Özer'in açıklaması...

"Biz öğretmen istihdamını önemsiyoruz. Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak. En fazla ihtiyacı olan okula en fazla ücreti, ödenek aktarımını yaptık. Bizim okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya dair sorunumuz yok. Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer, "Öğretmen ataması yapacağız. Atama takviminin ilerleyen haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından netleşmesi bekleniyor.

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