Öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Öğretmen ataması hangi branşlarda olacak?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Bakan Özer'in açıklaması...

"Biz öğretmen istihdamını önemsiyoruz. Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak. En fazla ihtiyacı olan okula en fazla ücreti, ödenek aktarımını yaptık. Bizim okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya dair sorunumuz yok. Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer, "Öğretmen ataması yapacağız. Atama takviminin ilerleyen haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından netleşmesi bekleniyor.