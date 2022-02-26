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Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

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Giriş Tarihi: 26.02.2022 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022
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Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ele alınırken Mirziyoyev, Başkan Erdoğan’ın doğum gününü de tebrik etti.

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